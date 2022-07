Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Coup de théâtre pour Campos avec Paquetá

Publié le 21 juillet à 22h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’Arsenal et Newcastle semblent être les destinations les plus probables de Lucas Paquetá à l’instant T, Luis Campos aurait encore toutes ses chances avec le milieu de terrain de l’OL. En effet, désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG, le conseiller football du club pourrait contrecarrer les plans d’Arsenal pour Paquetá.

Lucas Paquetá du côté du PSG ? Lors du mercato hivernal de 2022, alors que Bruno Guimarães a finalement échappé à Leonardo en s’engageant en faveur de Newcastle, il a également été question d’un intérêt du désormais ex-directeur sportif du PSG pour le compatriote brésilien de Guimarães, et ancien compère de l’entrejeu de l’OL : Lucas Paquetá.

Paquetá sur le départ de l’OL, le PSG en embuscade

D’ailleurs, le10sport.com vous révélait en février dernier que le départ de Guimarães pour Newcastle avait particulièrement affecté Paquetá qui se sentait déjà cet hiver isolé dans le vestiaire lyonnais. D’après divers médias, l’OL et Lucas Paquetá se seraient mis d’accord pour que son transfert ait lieu cet été alors que le conseiller football du PSG, en la personne de Luis Campos, garderait un oeil avisé sur l’évolution de sa situation.

PSG : Galtier et Luis Campos ont acté la révolution du projet QSI https://t.co/MM53vZTJI4 pic.twitter.com/UQIjnWQfZc — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

« Arsenal n'a jamais soumis de proposition ».