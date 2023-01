Transferts - PSG : Campos tente un coup audacieux, le ton est donné

Thomas Bourseau

William Saliba a enfin eu sa chance à Arsenal après trois prêts depuis son transfert à l’été 2019. Ses performances sont telles que Luis Campos serait prêt à l’accueillir au PSG. Cependant, les Gunners comptent bien contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain.

Du haut de ses 21 ans, William Saliba est enfin parvenu à se faire une place de premier choix à Arsenal après trois prêts à l’ASSE, l’OGC Nice et à l’OM. De retour chez les Gunners à la dernière intersaison, l’international français a finalement pu s’imposer au sein de la charnière centrale avec Gabriel. Devenu indispensable, Saliba a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens dont le PSG. À en croire le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, Luis Campos apprécierait le profil de William Saliba et lui aurait ouvert les portes du PSG de par son statut de conseiller football du Paris Saint-Germain et ce, si jamais une prolongation de son contrat à Arsenal, courant jusqu’en juin 2025, n’était pas d’actualité dans son esprit.

«Nous essayons de le faire parce que nous savons qu'il peut être un élément très important de nos projets»

Pour autant, Arsenal ne compterait pas rester les bras croisés. C’est du moins ce qu’il faut tirer de la conférence de presse de Mikel Arteta ces dernières heures. « Nous en avons quelques-uns pour lesquels nous sommes prêts à prolonger le contrat. William est l'un d'entre eux. Depuis les mois qu'il est avec nous, il a montré la qualité et la personnalité qu'il a pour jouer au niveau que nous voulons. Nous essayons de le faire parce que nous savons qu'il peut être un élément très important de nos projets ».

Arteta espère des avancées pour la prolongation de contrat de Saliba