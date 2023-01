Transfert - OM : Longoria va devoir rectifier une grosse erreur du mercato estival

Hugo Chirossel

Avec le départ de William Saliba, qui est retourné à Arsenal à l’issue de son prêt, l’OM a perdu le patron de sa défense. Un rôle qu’a parfaitement repris Chancel Mbemba, même si l’on pensait dans un premier temps qu’Eric Bailly allait l’endosser. Dans le même temps, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac n’ont pas totalement convaincu, alors qu’Isaak Touré pourrait déjà quitter le club en prêt. Adepte d’un système à trois défenseurs centraux, Igor Tudor a finalement peu d’options au moment de choisir les joueurs qui composeront l’arrière-garde marseillaise, une situation que doit rectifier Pablo Longoria cet hiver.

Avec la blessure d’Amine Harit et Gerson qui semble plus que jamais se diriger vers un départ, Pablo Longoria est à la recherche d’un renfort offensif sur le marché des transferts. Pourtant, un autre secteur de jeu a de quoi interroger : la défense. La saison passée, William Saliba s’est imposé dès son arrivée comme le patron de la charnière centrale marseillaise. Malgré l’envie du président de l’OM de le conserver, l’international français est retourné à Arsenal à l’issue de son prêt, pour le plus grand bonheur des Gunners . Car si trois nouveaux défenseurs centraux ont débarqué l’été dernier, Igor Tudor se retrouve bien souvent avec peu d’options au moment de choisir son onze de départ.

Bailly, trop de blessures pour enchaîner

Chancel Mbemba, peut-être la meilleure recrue du mercato estival, a repris le rôle laissé vacant par William Saliba. Pourtant, on s’attendait plutôt à ce qu’Eric Bailly prenne les rênes de la défense marseillaise. Mais comme lors des dernières années avec Manchester United, l’international ivoirien peine à enchaîner les rencontres, régulièrement gêné par des blessures musculaires. Samuel Gigot quant à lui a réalisé quelques bonnes performances, mais a fait preuve d’inconstance. Une remarque que l’on peut également faire à Leonardo Balerdi ou bien Sead Kolasinac, arrière gauche de formation mais régulièrement utilisé comme troisième défenseur central. Enfin, on peut également citer Isaak Touré, même s’il représente un investissement sur le long terme

Touré se dirige vers un prêt

Recruté contre environ 7M€ en provenance du Havre, le joueur âgé de 19 ans a eu très peu de temps de jeu et n’a pas été rassurant les quelques fois où il a eu l’opportunité de se montrer. Il va d’ailleurs être prêté du côté de l’AJ Auxerre, jusqu’à la fin de la saison. Une option de moins pour Igor Tudor, même s’il n’a quasiment jamais compté sur Isaak Touré depuis la reprise. Si l’OM est d’ores et déjà éliminé de toutes les compétitions européennes et n’a donc plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, Pablo Longoria va tout de même devoir s’activer pour offrir un défenseur central de plus à son entraîneur. Reste à savoir quelles seront les ambitions du président de l’OM cet hiver. Ces dernières semaines, un intérêt pour Mouctar Diakhaby était évoqué. L’ancien défenseur de l’OL arrivera au terme de son contrat avec Valence en juin prochain.