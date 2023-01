Mercato - OM : Avec les indésirables de Tudor, Longoria va devoir trouver une solution

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé l’été dernier à l’OM pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a déjà son lot d’indésirables. Pablo Longoria va devoir trouver une solution pour eux puisque le technicien croate ne compte plus sur eux. Gerson, Cengiz Ünder, Isaak Touré ou encore Pape Gueye, ils sont plusieurs à être dans le dur depuis l’arrivée du technicien croate.

Parti l’été dernier en début de mercato, Jorge Sampaoli a été remplacé par Igor Tudor, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone. Réputé pour sa méthode assez difficile à assimiler, le nouveau coach de l’OM n’a pas mis longtemps avant de faire des vagues. A tel point que certains joueurs ont fini par voir leur situation respective se compliquer, Dimitri Payet en première ligne. Cependant, avec la blessure d’Amine Harit, le Réunionnais devrait retrouver du temps de jeu sur la deuxième partie de saison.

Gerson et Ünder, les anciens chouchous de Sampaoli ont du mal

Mais l’OM a d’autres cas à gérer. A commencer par Gerson. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Flamengo ne propose pas assez et l’international brésilien devrait finir par rester à Marseille. Une situation difficile puisque Igor Tudor ne semble pas lui faire confiance. Pour Cengiz Ünder, il faudra potentiellement trouver une solution puisque l’international turc n’a plus énormément de temps de jeu depuis le départ de Jorge Sampaoli.

Touré, une erreur du mercato ?

Recruté l’été dernier par Pablo Longoria, Isaak Touré n’a quasiment pas joué. L’ancien joueur du Havre devait progressivement intégrer le onze afin d’engranger de l’expérience mais Igor Tudor ne l’a presque pas utilisé. Pour Pape Gueye, l’OM a tout intérêt à trouver une solution rapide. L’international sénégalais joue très peu et son avenir semble s’écrire loin de Marseille. Même s’il est arrivé gratuitement, Gueye a une petite valeur marchande et l’OM a tout intérêt à le vendre au plus vite. A Pablo Longoria de saisir l’opportunité !