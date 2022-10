Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a raté le coche pour ce gros coup du mercato

Publié le 4 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

En tant que conseiller football du PSG, Luis Campos aurait formulé un intérêt pour Christopher Nkunku. Mais ce dernier aurait fait faux bond au Paris Saint-Germain et se rapprocherait dangereusement de Chelsea. Explications.

Cela fait à présent quelque temps que le nom de Christopher Nkunku revient régulièrement sur le marché des transferts. Au point que l’ancien titi parisien qui fait les beaux jours du RB Leipzig intéresserait à nouveau son club formateur du PSG. En effet, le conseiller football Luis Campos penserait à lui, alors qu’une clause libératoire de 60M€ a été incluse dans son contrat.

Un pré-contrat déjà signé pour Chelsea

Pour autant, Luis Campos ne serait pas passé inaperçu. Sachant pertinemment que le PSG se pencherait sur le dossier Christopher Nkunku, Chelsea aurait pris la décision de rapidement passer à l’action dans cette opération selon The Evening Standard qui a en outre confirmé l’information de The Athletic concernant le pré-contrat déjà convenu et signé par Christopher Nkunku.

Une visite médicale déjà passée ?