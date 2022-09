Foot - Mercato - OM

OM : Après le mercato de Longoria, Payet fait un aveu de taille

Publié le 6 septembre 2022 à 21h30 par Bernard Colas

Cet été, l’OM a connu de gros changements dans son effectif avec les arrivées de 12 renforts. Parmi eux, plusieurs joueurs d’expérience ont posé leurs valises dans la cité phocéenne, à l’instar d’Alexis Sanchez ou encore Éric Bailly. Des éléments importants en vue du début de la Ligue des champions aux yeux de Dimitri Payet.

Une fois encore, l’Olympique de Marseille a été l’un des grands protagonistes du mercato estival avec douze recrues au compteur. Les changements ont démarré vite avec le départ surprise de Jorge Sampaoli au début du mois de juillet, remplacé dans la foulée par Igor Tudor. Pablo Longoria s’est ensuite activé pour permettre au Croate d’avoir un effectif compétitif pour cette saison chargée, marquée par l’organisation de la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre). Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Nuno Tavares, Issa Kaboré, Éric Bailly et Amine Harit ont ainsi posé leurs valises dans la cité phocéenne. Avec ces joueurs, l’Olympique de Marseille espère enfin faire bonne figure en Ligue des champions après ses dernières déconvenues sur la scène européenne, et Dimitri Payet se veut confiant.

« Ce sont des renforts en termes d’expérience qui ne sont pas négligeables »

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille d’affronter Tottenham, Dimitri Payet a salué les arrivées de joueurs confirmés lors du dernier mercato estival, permettant selon lui à l’OM d’afficher un visage différent cette saison en Ligue des champions. « Sur les dernières saisons, on avait des équipes plutôt jeunes généralement, qui avaient besoin d'apprendre. Je ne dis pas qu’on n’a plus besoin d’apprendre, on a des jeunes joueurs dans l’effectif, mais on a eu des arrivées de joueurs qui ont joué cette compétition, qui jouent au très haut niveau. Ce sont des renforts en termes d’expérience qui ne sont pas négligeables. Pendant la préparation, on n'avait pas assimilé le système de jeu. Aujourd’hui, on a eu six matchs pour le parfaire, on arrive avec plus de certitudes qu'il y a un mois. Après il y a aussi un adversaire de qualité en face, ça va se jouer comme à chaque fois sur des détails, à nous de faire en sorte qu’ils basculent de notre côté », confie le capitaine de l’Olympique de Marseille.

« On a eu des certitudes dans notre jeu au fil des matchs »

Avec 5 victoires et 1 nul en 6 journées de Ligue 1, l’OM arrive avec le plein de confiance à Londres avant d’affronter Tottenham. Un élément qui compte aux yeux de Dimitri Payet, prêt à se frotter aux Spurs : « Avec notre début de saison, on a eu des certitudes dans notre jeu au fil des matchs. On est prêts à entrer dans cette compétition. Il va falloir faire preuve d'exigence et de sérieux pour pouvoir exister et faire mal à cet adversaire habitué à cette compétition. »

