Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria prépare du lourd sur le mercato

Publié le 14 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Bien que l'OM soit discret depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria ne compte pas en rester là et prévoit de s'activer dans les prochains jours pour boucler certains transferts. Dans les prochains jours, ça devrait donc bouger à Marseille.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'a officiellement bouclé que le transfert d'Isaak Touré en provenance du Havre pour 7M€, bonus compris. Certes, le club phocéen a récupéré Samuel Gigot, prêté depuis cet hiver au Spartak Moscou, et levé les options d'achat de Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Under, mais d'autres recrues sont attendues. Et alors que certains supporters commencent à s'inquiéter, un dirigeant de l'OM affiche son optimisme.

Mercato - OM : A Marseille, Sampaoli est déjà oublié... et se fait fracasser https://t.co/H05VrAAare pic.twitter.com/QZE7SSbGEn — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

L'OM pas du tout inquiet pour son mercato

« Il n'y a absolument pas le feu. Ils savent que les joueurs ciblés veulent venir, et que les prix sont à leur plus haut niveau actuellement. Comme chaque été, les tarifs vont baisser, et ils attendent le bon moment pour déclencher. La caractéristique de ce mercato est qu'il est très lent pour l'immense majorité des clubs, et si tout le monde prend son temps, c'est précisément parce que les prix sont déments. Pour Pablo, il est hors de question d'acheter à des tarifs hors marché. On sait trop les effets que cela produit par la suite », assure-t-il dans des propos accordés au Phocéen .

Un transfert imminent ?