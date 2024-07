Transferts - OM : Longoria éteint la polémique !

Thomas Bourseau

Bien que Pablo Longoria ait été averti de ne pas le recruter de par les violences conjugales et les viols envers sa compagne Harriet Robson, Mason Greenwood a débarqué à l’OM dans un climat délétère. L’occasion pour le président de l’Olympique de Marseille de faire un gros point au moment de la conférence de presse de présentation de Greenwood.

Mason Greenwood (22 ans) a signé son contrat à l’OM de cinq saisons jeudi. Et ce vendredi, l’international anglais était déjà en conférence de presse aux côtés de Pablo Longoria pour sa présentation aux journalistes et au public olympien. Le président de l’Olympique de Marseille qui a notamment été incité par le maire de la ville Benoît Payan de ne pas recruter un joueur qui a de tels antécédents avec la justice, ayant battu sa femme Harriet Robson, a fait une grande déclaration à ce sujet.

Après l’OM, Beye se fait encore recaler en Ligue 1 https://t.co/JpQ1APDtpV pic.twitter.com/NfVsCd3VMz — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

«Tu es un joueur différent, un joueur différentiel»

Lors du point presse en question et dans des propos rapportés par Le Phocéen, Pablo Longoria à commencer par souhaiter la bienvenue à sa recrue à 31,6M€ après être tombé d’accord avec Manchester United. « Première chose, bienvenue Mason. Je suis très heureux d'accueillir un joueur avec la dimension internationale que tu as, Mason. C'est un jeune joueur extraordinaire. Tu l'as démontré lors de tes débuts à Manchester United et la saison dernière avec Getafe, en étant l'un des meilleurs joueurs de la Liga. Tu es un joueur différent, un joueur différentiel, avec des qualités exceptionnelles. Cela se voit aussi par le nombre de clubs européens intéressés par des profils comme le tien. Je tiens à remercier ta famille et ton entourage pour la confiance qu'ils nous accordent. C'est important de parler des projets et de comprendre que nous voulons réussir cette saison ».

«Je suis en contact avec de nombreux amis à Madrid.

Par la suite, Pablo Longoria n’a pas hésité à se défendre concernant l’attitude de Mason Greenwood en affirmant que ce dernier avait été exemplaire à Getafe pendant son prêt la saison dernière. « J'espère que, avec un joueur de ton niveau, nous atteindrons tous les objectifs que nous nous sommes fixés.Je connais bien le football espagnol et je suis en contact avec de nombreux amis à Madrid. Je sais à quel point Mason a été exemplaire. Il est désormais temps de parler de l'avenir ».

«Je soutiendrai Mason personnellement»

Pour finir, le boss de l’OM, Pablo Longoria, a souhaité se projeter sur la suite des opérations et le début de la collaboration qu’il espère fructueuse entre l’Olympique de Marseille et Mason Greenwood. « Il est important que nous nous concentrions sur ce qui est à venir. En tant que président de l'Olympique de Marseille, je soutiendrai Mason personnellement, comme je le ferai pour tous les coéquipiers, afin d'atteindre les objectifs du club. Je m'engage à aider tous les joueurs, tant sur le plan professionnel qu'humain. Je peux vous assurer que Mason possède toutes les valeurs que nous voulons développer au sein du club, tout comme tous les autres joueurs qui resteront et ceux qui arriveront ».