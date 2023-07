Transferts : Luis Enrique fait une grosse demande au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison de Christophe Galtier, le PSG a décidé de passer la main à Luis Enrique. Le technicien espagnol, libre de tout contrat, vient seulement de s’engager mais il a déjà parlé du mercato en conférence de presse. En privé, l’ancien coach du Barça a dressé le portrait de l’attaquant qu’il souhaitait.

Le PSG a déjà bouclé l’arrivée de six recrues mais il n’y a toujours pas d’attaquant. Luis Enrique, qui vient d’arriver pour remplacer Christophe Galtier, a son propre style et ses exigences sur le mercato. Le technicien espagnol avait d’ailleurs été questionné sur le sujet lors de sa première conférence de presse en tant que coach du PSG.

Luis Enrique s’exprime sur le mercato

« Évidemment qu'on a parlé du mercato et des fins de contrats. Des joueurs sont partis avant même que j'arrive ou que je sois en contact avec le club. Luis Campos qui gère très bien ces dossiers et on travaille ensuite tous ensemble. Mais je fais confiance au club, c'est un club qui veut gagner, il n'y a qu'à regarder les installations. Je pense qu'ils ont choisi le bon coach. on avance sur la même ligne, main dans la main. On veut tous connaître du succès dans le mercato. Mon expérience est très positive depuis mon arrivée », a indiqué Luis Enrique devant les médias.

Vlahovic a discuté avec la direction du PSG