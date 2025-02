Transferts : L’OM a dégoté un «joueur dingue» !

La rédaction

L’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive en écrasant l’ASSE 5-1 ce samedi, avec un doublé d’Amine Gouiri, déjà auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 3 matchs. L’attaquant algérien brille sous les ordres de Roberto De Zerbi, et son arrivée semble être un véritable coup de maître pour l’OM, comme l’a souligné Florent Gautreau dans l’After Foot.

L’OM a déroulé face à l’ASSE ce samedi et a enchaîné une troisième victoire consécutive. Les Olympiens se sont imposés 5 buts à 1, notamment grâce à un doublé de la nouvelle recrue Amine Gouiri (25 ans). L’attaquant algérien s’intègre parfaitement bien au jeu de l’OM et de Roberto De Zerbi et a déjà conquis de nombreux observateurs. L’ancien Lyonnais totalise déjà 2 buts et 3 passes décisives en 3 matchs de Ligue 1 avec l’OM.

Le coup de génie de Benatia qui régale l'OM !

➡️ https://t.co/VvQMaPm2vi pic.twitter.com/pSxj8oJaIC — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

« Gouiri, c’est un joueur de dingue »

Florent Gautreau s’est livré au sujet du nouvel avant-centre de l’OM dans l’After Foot. « Je trouve qu'il y a une maîtrise maintenant à l'OM. De Zerbi a trouvé son système, c'est sûr. », relève le journaliste. « Là où ils sont forts, c'est qu'en prévision de l'année prochaine et surtout de cette fin de saison, c'est qu'ils assurent la deuxième place avec une équipe plus forte. Gouiri, il va peut-être disparaître dans quatre matchs avec une éclipse dont il a le secret, mais c'est un joueur qui est dingue. »

Le gros chantier de l’OM

Florian Gautreau souligne le très bon mercato d’hiver phocéen et estime que l’OM s’est véritablement renforcé avec l’arrivée de bonnes recrues : « Ils ont rajouté de la technique. Notre problème en Ligue 1, c'est ça, on a plein d'équipes qui manquent de technique. Et l’OM rajoute au mercato Bennacer et Gouiri. Je suis certain qu’entre eux ils se sont dits : il faut qu'on mette de la technique dans cette équipe parce que le système, ils l'ont. La prochaine étape, ce sera le chantier de la défense. »