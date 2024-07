Transferts : Le successeur de Mbappé échappe au PSG ?

Thomas Bourseau

Après un mois de mercato, le successeur de Kylian Mbappé n’a toujours pas déposé ses valises au PSG. Et pourtant, un accord est trouvé avec Victor Osimhen d’un point de vue contractuel selon RMC Sport. le10sport.com, de par notre exclusivité du 21 juillet, dénonce une fake news puisque le PSG n’avait pas entamé la moindre discussion. Et l’avenir d’Osimhen pourrait s’écrire loin de Paris.

Victor Osimhen est un joueur courtisé par Luis Campos depuis quelque temps désormais. En effet, dès l’été dernier, le conseiller football du Paris Saint-Germain avait pris les devants, alors que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrivait loin du PSG, en approchant l’attaquant du Napoli, en vain, comme le10sport.com vous l’avait dévoilé en octobre dernier.

Accord trouvé avec Osimhen, le PSG au coeur d’une fake news ?

Et depuis l’annonce de Kylian Mbappé au sujet de son départ en février dernier, le PSG garde un oeil avisé sur la situation de Victor Osimhen qui bénéficie d’un bon de sortie de la part des dirigeants napolitains. L’entraîneur Antonio Conte a d’ailleurs dernièrement confirmé la tendance. Alors le serial buteur du Napoli va-t-il déposer ses valises au PSG ? Un premier pas vers cette éventualité aurait été fait. RMC Sport affirme ce mardi que Luis Campos serait parvenu à un accord contractuel avec le clan Osimhen dans le cadre d’un potentiel transfert au PSG.

Le PSG n’échange pas avec Osimhen !

Toutefois, la vérité est tout autre. le10sport.com vous a révélé en exclusivité le dimanche 21 juillet dernier que le PSG ne discutait absolument pas avec Victor Osimhen. Et pour cause, le souhait du Paris Saint-Germain concernant la succession de Kylian Mbappé parti au Real Madrid, ne réside pas dans le recrutement d’un attaquant axial, mais latéral. De plus, le10sport.com vous assurait que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos satisfaisaient le PSG pour la saison à venir.

Chelsea ou Al-Ahli pour Osimhen ?

Qu’adviendra-t-il de Victor Osimhen ? Alors que son départ du Napoli est toujours au programme, RMC Sport confirmant l’intention du club napolitain de se séparer de lui, étant déjà d’accord avec Romelu Lukaku pour son remplacement, Al-Ahli ou encore Chelsea sauteraient sur l’occasion si jamais le PSG passait bel et bien la main dans le feuilleton Osimhen. Le décor est planté.