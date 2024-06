Transferts : Le PSG veut éjecter un joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2023, Milan Skriniar a vécu une fin de saison très compliquée après son retour de blessure. Et même s’il a clairement affiché le souhait de continuer l’aventure parisienne la saison prochaine, le robuste défenseur central slovaque se retrouve plus que jamais poussé vers la sortie.

Après avoir longtemps tenté de le déloger de l’Inter Milan à l’été 2022, le PSG avait finalement réussi à recruter Milan Skriniar libre il y a un an. Le défenseur central de 29 ans, arrivé en fin de contrat avec le club italien, était arrivé en fanfare au Parc des Princes en s’imposant tout de suite comme un titulaire en puissance. Mais les choses se sont compliquées pour Skriniar après sa blessure, et il a péniblement terminé la saison en perdant son statut et enchainant les performances décevantes avec le PSG.

Le PSG ne veut plus de Skriniar

Le Parisien annonce dans ses colonnes du jour que la direction du PSG souhaite se séparer de Milan Skriniar cet été. Luis Enrique ne compte plus sur l’ancien joueur de l’Inter Milan, qui aurait d’ailleurs conservé une cote intéressante en Italie. Mais de son côté, et alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en 2028, Skriniar a déjà pris position pour son avenir.

« Je veux rester à Paris »