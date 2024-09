Transferts : Le PSG va réclamer un joli pactole au Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En feu sous le maillot de la sélection espagnole, Fabian Ruiz a éveillé l'intérêt du Real Madrid selon les informations de la presse étrangère. Le joueur, en froid avec Luis Enrique au PSG, ne fermerait pas la porte à un départ. Mais la direction ne devrait pas faciliter son départ. Une offre XXL est attendue lors du prochain mercato estival.

Pour jouer bien, il faut se sentir bien. Et peut-être que Fabian Ruiz est un peu plus confortable en sélection. Car le milieu de terrain a montré ses deux visages. Celui d’un joueur en manque de confiance et affichant ses limites sous le maillot du PSG, et celui d’un milieu de terrain capable de claquer des buts sous les ordres de Luis de la Fuente avec la Roja. Ce caractère quelque peu schizophrénique n’effraye pas le Real Madrid. Selon les informations de Sport et du journaliste Eduardo Inda, Fabian Ruiz serait très apprécié au sein de la formation merengue.

Le Real Madrid sous le charme de Fabian Ruiz

« Il y a un club qu'il a toujours aimé et ce club ne déteste pas ce joueur. Le Real Madrid l'aime bien et il serait intéressé à venir. C'est un footballeur qui veut quitter le club actuel dans lequel il se trouve parce que ses relations avec l'entraîneur sont mauvaises. L'année dernière , il n'a pas débuté pendant une partie de la saison et il a ensuite été une star de l'équipe espagnole durant l’Euro. Il est mécontent de Luis Enrique, ils ont une relation tendue. Cela ne l'a pas amené à la Coupe du monde au Qatar » a confié Inda sur le plateau d’El Chiringuito.

Le PSG prévient le Real Madrid

Mais à en croire le patron d’OK Diario, il ne sera pas aisé pour le Real Madrid de recruter Fabian Ruiz dans les prochains mois. Car avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG n’est plus contraint de se séparer de ses meilleurs joueurs. Et même si l'Espagnol ne fait pas partie des premiers choix de Luis Enrique, le club parisien n’a pas l’intention de le vendre, à moins d’une grosse offre l’été prochain. Le Real Madrid est prévenu, le PSG ne lui fera aucun cadeau.