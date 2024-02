Transferts : Le PSG tout proche de signer une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur majeur de Chelsea, aujourd'hui au Real Madrid, Antonio Rüdiger aurait pu connaitre une trajectoire bien différente si ses envies avaient été respectées. En effet, le robuste défenseur central allemand souhaitait absolument signer au PSG en 2020 pour y rejoindre Thomas Tuchel, mais l'histoire en a finalement décidé autrement pour les deux hommes.

Souvenez-vous, à l'été 2020, le PSG atteignait la finale de la Ligue des Champions dans le format très particulier du Final 8 de Lisbonne, mise en place tout spécialement avec l'épidémie de Covid-19. La formation parisienne, dirigée à cette époque par Thomas Tuchel, s'inclinait en finale contre le Bayern Munich (0-1), et perdait ensuite son capitaine Thiago Silva qui n'avait pas été prolongé. Le PSG était alors en quête d'un nouveau défenseur central...

Rüdiger voulait absolument signer au PSG

Le nom d'Antonio Rüdiger était évoqué avec insistance pour le PSG. Et le défenseur allemand, qui évoluait à à l'époque du côté de Chelsea, avait fait le forcing pour rejoindre Tuchel au Parc des Princes : « Je voulais vraiment partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel, c’était mon souhait. Mais ça ne s’est pas passé comme ça », indique Rüdiger dans un entretien accordé à Goal . Mais l'opération ne s'est jamais concrétisée pour le PSG.

Une autre histoire pour Tuchel et Rüdiger