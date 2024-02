PSG - Mbappé : Madrid confirme le transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà annoncé la semaine passée à ses dirigeants ainsi qu'à ses partenaires qu'il partirait libre à l'issue de la saison. Le capitaine de l'équipe de France devrait, sauf énorme rebondissement, rejoindre le Real Madrid. Et le patron de la Liga, Javier Tebas, confirme déjà la signature de Mbappé «à 99 %» du côté de Madrid.

C'est bientôt la fin pour Kylian Mbappé au PSG ! L'attaquant de 25 ans était passé tout proche d'un départ libre pour le Real Madrid avant de prolonger in-extremis en mai 2022, mais cette fois-ci, l'issue du feuilleton ne jouera pas en faveur du club parisien. En effet, la presse est unanime depuis la semaine dernière : Mbappé a déjà annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu'à ses coéquipiers du PSG qu'il s'en irait libre au mois de juin, à l'issue de son contrat. Et il est déjà promis au Real Madrid comme le confirme une grande figure du football espagnol.

« 99 % de chances que Mbappé signe au Real »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Javier Tebas confirme le futur transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid : « Sachant qu'il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c'est d'ores et déjà signé. Bien sûr, c'est une grande nouvelle pour le Real et pour le football espagnol. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. De mon point point de vue, (Jude) Bellingham, (Erling) Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants sur la planète, et deux sont au Real Madrid », indique le président de la Liga, basé à Madrid, qui accueille donc avec enthousiasme Kylian Mbappé dans sa ville et son championnat.

Tebas se frotte les mains