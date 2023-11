Transferts : Le PSG reçoit déjà une réponse pour 2024 !

Thomas Bourseau

Dès lors que Luis Campos a débarqué au PSG en juin 2022, le club parisien a tenté de recruter Bernardo Silva, sans succès que ce soit l’année dernière ou à la dernière intersaison. Et alors qu’une clause libératoire de 58M€ est fixée dans le contrat du Portugais à Manchester City, le principal intéressé pourrait déjà avoir vendu la mèche pour son avenir.

Luis Campos s’est vu offrir la gestion de la section sportive du PSG en juin 2022 et a donc succédé à Leonardo. Dès le mois d’août de la même année, le10sport.com vous révélait que la recrue rêvée du conseiller football du club pour le PSG n’était qu’autre que Bernardo Silva. On vous dévoilait d’ailleurs qu’une offre de 80M€ avait été dégainée, mais refusée par Manchester City, ne souhaitant pas perdre son milieu offensif si tardivement dans la fenêtre des transferts.

Deux échecs de suite du PSG pour Bernardo Silva

Au cours du dernier mercato estival, il a une nouvelle fois été question d’un transfert de Bernardo Silva. Et cette fois-ci, Manchester City aurait été plus enclin à cette idée… jusqu’au transfert de Riyad Mahrez à Al-Ahli. Le départ de l’Algérien aurait redistribué les cartes selon Le Parisien et le PSG a encore échoué dans sa quête de la signature de Bernardo Silva. D’ailleurs, l’international portugais qui a signé un triplé historique la saison passée avec Manchester City en remportant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions, a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 à la dernière intersaison.

L’annonce de Bernardo Silva sur son avenir