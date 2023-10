Ce buteur dit non au Real Madrid

Amadou Diawara

Alors que Karim Benzema a rejoint Al Ittihad l'été dernier, Lautaro Martinez aurait pu le remplacer au Real Madrid. En effet, le nom du buteur argentin a été lié au club merengue lors de la fenêtre de transferts précédente. Toutefois, comme l'a expliqué clairement Lautaro Martinez, il n'a d'yeux que pour l'Inter.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger son séjour au Santiago Bernabeu. Toutefois, l'ancien capitaine et numéro 9 merengue a finalement décidé de s'exiler en Arabie Saoudite, rejoignant Al Ittihad librement et gratuitement l'été dernier.

Lautaro Martinez n'est pas intéressé par le Real Madrid

Pour remplacer numériquement Karim Benzema, le Real Madrid s'est offert les services de Joselu, qui est prêté avec option d'achat par l'Espanyol Barcelone. Mais avant de miser sur le buteur espagnol de 33 ans, la Maison-Blanche aurait songé à recruter Lautaro Martinez. Cependant, comme l'a affirmé le champion du monde argentin à Ibai Llanos, il refuse de quitter l'Inter pour signer au Real Madrid.

«Ma tête sont toujours tournée vers l'Inter Milan»