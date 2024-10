Transferts : Le PSG provoque un clash sur le mercato ?

Axel Cornic

Pressenti pour succéder à Kylian Mbappé et très apprécié par Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia a finalement été retenu par le Napoli lors du dernier mercato. Mais le feuilleton n’est pas terminé, puisque le joueur ainsi que son entourage seraient toujours en désaccord avec le club italien, ce qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain.

Tout le monde pensait que le PSG allait recruter au moins une grosse star cet été, afin de tourner la page Kylian Mbappé. Et ça semblait bien être l’intention de Luis Enrique ! Ce dernier aurait en effet très rapidement glissé le nom de Khvicha Kvaratskhelia à Luis Campos, avec des négociations qui ont fait beaucoup de bruit en juin puis en juillet dernier. Mais finalement, l’ailier géorgien n’a pas quitté le Napoli, où il semble être très mécontent de sa situation contractuelle et surtout d'un salaire inférieur aux 2M€ par an.

Le Napoli a gagné la bataille de l’été

Le président Aurelio De Laurentiis avait fermé la porte à double tour pour ne pas perdre son joueur, surtout quand l’autre star de l’effectif Victor Osimhen était annoncée sur le départ. Les médias italiens ont ainsi annoncé que le Napoli aurait refusé plusieurs offres du PSG au début du mercato et après l’Euro 2024, un transfert a semblé devenir impossible. D’autres options ont ainsi été activées avec notamment Désiré Doué, arrivé du Stade Rennais pour 50M€ hors bonus.

Mais pourrait perdre gros avec Kvaratskhelia

D’après les informations de Il Mattino, un nouvel épisode important de ce feuilleton devrait se dérouler ce mercredi, à Naples. L’agent de Khvicha Kvaratskhelia devrait en effet rencontrer les dirigeants parthénopéens pour tenter de relancer les négociations autour d’une prolongation de contrat, mais les choses semblent mal embarquées pour le moment. En effet, du côté de l’international géorgien de 23 ans on n’aurait aucune intention d’accepter un salaire inférieur à 8M€, un montant trop élevé pour le Napoli.