Transferts : Le PSG prêt à virer un flop ?

Axel Cornic

L’été dernier, Luis Campos a recruté une quinzaine d’éléments pour renforcer le Paris Saint-Germain, dépensant pas moins de 400M€. Certains coups se sont révélés payants, mais d’autres ont grandement déçu et c’est notamment le cas de Randal Kolo Mani, pourtant international français et recruté à prix d’or à l’Eintracht Francfort.

Tout n’a pas été parfait dans la saison du PSG. C’est notamment le cas avec certaines recrues estivales qui ont fortement déçu et Manuel Ugarte en est l’exemple parfait. Recruté pour 60M€ et après de très bons débuts, l’Uruguayen a totalement disparu de la circulation et certains ont même évoqué des tensions avec Luis Enrique.

PSG - Real Madrid : Rebondissement pour le futur maillot de Mbappé ! https://t.co/E8f9JzrUiv pic.twitter.com/xvQci1Rpy9 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Fiasco total pour Kolo Muani ?

Il n’est pas le seul, puisque Randal Kolo Muani a également été pointé du doigt, notamment lors de la seconde partie de saison. Gros feuilleton de l’été 2023 et surtout recruté pour la modique somme de 90M€ à l’Eintracht Francfort, l’attaquant ne semble clairement pas coller avec le projet du PSG et la vision du football de Luis Enrique. Un départ est donc déjà évoqué et RMC Sport a notamment révélé que le Borussia Dortmund aurait l’intention de tenter sa chance.

Un 9 devra partir du PSG