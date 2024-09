Transferts : Le PSG lui a fait un «cadeau de Dieu»

Thomas Bourseau

Lucas Moura (32 ans) est l’une des premières signatures brésiliennes du projet QSI. À son arrivée à 20 ans au Paris Saint-Germain en janvier 2013, l’ailier auriverde ne s’imaginait pas vivre tout ce qu’il a vécu et reconnaît même avoir reçu un cadeau de Dieu en venant au PSG.

Le Paris Saint-Germain arrachait la signature de Lucas Moura en janvier 2013 qui était pourtant courtisé par Manchester United notamment. Un changement de vie total pour le jeune brésilien qui débarquait de São Paulo à seulement 20 ans. « Je suis arrivé en janvier 2013. J’avais 20 ans à l’époque. J’étais très content. C’était une nouvelle aventure pour moi, un nouveau pays, nouveau championnat, la Ligue des champions. Tout était différent, mais c’était un rêve pour moi ».

«Faire partie de l’histoire d’un club comme le PSG, pour moi, c’est magnifique»

Aux yeux de Lucas Moura, sentiment qu’il a partagé aux médias du PSG, rejoindre un club tel que le Paris Saint-Germain est un présent tout bonnement divin. « Ça passe très vite, c’était cinq saisons incroyables. Faire partie de l’histoire d’un club comme le PSG, pour moi, c’est magnifique. C’est un cadeau de Dieu ».

«J’ai eu beaucoup de bons moments»

Plus de six ans après son départ, Lucas Moura a avoué avoir vécu de belles expériences au Paris Saint-Germain, qu’il n’est pas prêt d’oublier. « Je suis très heureux pour ça. Parce qu’il y a beaucoup de grands joueurs qui ont joué là-bas. J’ai fait partie de ça, j’ai marqué des buts et j’ai gagné des titres. J’ai eu beaucoup de bons moments ».