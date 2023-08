Transferts : Le PSG devra lâcher 35M€ pour ce crack

Thomas Bourseau

Le PSG semble avoir à cœur de recruter un nouvel élément offensif avant la fin du mercato. Et ce, malgré les récentes arrivées d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos. Ces derniers temps, il est question d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Elye Wahi. Néanmoins, West Ham serait prêt à contrecarrer les plans du club parisien.

Du haut de ses 20 ans, Elye Wahi a mis le feu à la Ligue 1 la saison dernière en multipliant les buts avec Montpellier. De quoi lui valoir une belle cote sur le marché des transferts et notamment en Angleterre. Chelsea aurait tenté d’attirer l’international espoir français, en vain jusqu’à maintenant. Et à en croire la tendance, ce serait West Ham le plus gros danger du PSG à ce jour pour Elye Wahi.

West Ham discute avec Wahi pour un transfert

A en croire les informations divulguées par The Daily Mail , West Ham se préparerait au départ de Lucas Paqueta à Manchester City. Grâce à cette vente, les Hammers aimeraient renforcer le secteur offensif de l’effectif entraîné par David Moyes. Le directeur technique Tim Steidten aurait entamé des discussions particulièrement positives avec le clan Elye Wahi dans le cadre d’un transfert. Le média britannique annonce que Montpellier attendrait un chèque de 35M€ pour Elye Wahi.

35M€ pour Wahi, une aubaine pour le PSG ?