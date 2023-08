Le PSG tente un coup à 14M€ sur le mercato

Thomas Bourseau

Le dégraissage d’effectif du PSG suit son cours. Ces derniers jours, Neymar, Abdou Diallo, Leandro Paredes et Renato Sanches ont quitté le navire parisien. Pour ce qui est de Sanches, le PSG semblerait avoir tenté un coup à 14M€ au niveau de l’obligation d’achat de son prêt convenue avec la Roma.

La révolution est bien lancée au PSG. En attestent les départs de stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos et plus récemment Neymar. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, le Paris Saint-Germain s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts cet été. Grâce à la Roma, avec qui le club parisien avait déjà fait affaire l’été dernier via le prêt de Georginio Wijnaldum, le PSG a pu se séparer de Leandro Paredes transféré pour 2,5M€, mais pas seulement.

Renato Sanches part en prêt à la Roma

En effet, comme cela a été officialisé dans la journée de mardi, Renato Sanches a lui aussi rejoint les Giallorossi , mais sous la forme d’un prêt pour sa part. Une obligation d’achat aurait été convenue entre le PSG et la Roma. D’après Il Messaggero , le Paris Saint-Germain devrait recevoir une somme de 11M€ pour le transfert définitif de Renato Sanches si l’international portugais venait à effectuer 55 % des matchs du club de la Louve cette saison.

14M€ au mieux pour le PSG grâce à une obligation d’achat revue ?