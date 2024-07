Transferts : Le PSG annonce une folie à 200M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est en quête d’un nouveau renfort offensif de premier choix, et le nom de Lamine Yamal est évoqué depuis maintenant plusieurs. D’ailleurs, en privé, Luis Campos n’a jamais caché son attirance pour le jeune crack espagnol du FC Barcelone, et le montant de 200M€ a même été évoqué dans ce dossier.

Kylian Mbappé a acté son départ libre du PSG en juin pour signer cinq ans avec le Real Madrid, et il est désormais temps d’assurer sa succession en attaque. Plusieurs pistes ont été évoquées avec insistances ces dernières semaines comme Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) ou encore Nico Williams (21 ans, Athletic Bilbao), mais aucune peine à se concrétiser. D’ailleurs, il semblerait que Luis Campos ait un autre objectif de longue date à l’étranger pour renforcer le secteur offensif du PSG : Lamine Yamal.

Campos a vendu la mèche pour Yamal

Le Parisien consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal (16 ans), le jeune crack du FC Barcelone qui vient de livrer une prestation XXL face à l’équipe de France, en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1). Après le quart de finale de Ligue des Champions remporté par le PSG contre le Barça avril dernier, Luis Campos avait indiqué en coulisses qu’il était prêt à toutes les folies pour Yamal au PSG. La somme de 200M€ a même été évoquée en interne par le conseiller sportif du club francilien.

Le PSG capable de miser 200M€

Le quotidien rappelle d’ailleurs que Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal ainsi que de nombreux joueurs du PSG (Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Danilo Pereira, Marco Asensio), est déjà bien implanté au sein du club de la capitale et a donc un rôle à jouer dans ce dossier. De plus, le PSG a largement les moyens de lâcher 200M€ sur son profil, et le Barça se retrouve dans l’obligation de vendre vu sa situation financière. Quoiqu’il en soit, l’intérêt de Campos est bien réel pour le nouveau phénomène du football espagnol…