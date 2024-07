Transferts : L’OM réclame une rallonge de 2M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, on s’active pour boucler les prochains transferts après l’arrivée de Pierre-Emile Højbjerg. Dans le même, le ménage au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi s’active. Parmi les prochains départs à Marseille, on pourrait assister à celui d’Ismaïla Sarr. Alors que Crystal Palace aurait formulé une première offre pour le Sénégalais, l’OM attendrait un peu plus.

L’été dernier, l’OM avait notamment bouclé les transferts d’Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Deux joueurs qui ne seront au final restés qu’une petite année à Marseille. En effet, le Sénégalais a été vendu à Everton tandis que le Gabonais s’est envolé pour l’Arabie Saoudite. Un destin que devrait également connaitre Ismaïla Sarr. Arrivé l’été dernier en provenance d’Everton, le Sénégalais se rapprocherait d’un départ en ce mercato estival.

Successeur d’Aubameyang : L’OM connaît la condition pour ce transfert ! https://t.co/XP7RFOvDS2 pic.twitter.com/EhSr4f3olP — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Crystal Palace offre 15M€

En cette intersaison, Ismaïla Sarr pourrait quitter l’OM pour poursuivre sa carrière à Crystal Palace. Les Eagles seraient d’ailleurs déjà passés à l’offensive pour l’international français. En effet, il a été révélé qu’une offre de 15M€ aurait été envoyée à l’OM, qui pourrait disposer par la même occasion d’un pourcentage à la revente. De quoi régler ce dossier Sarr ? Pas sûr…

Un transfert à 17M€ pour Sarr

Pablo Longoria aurait donc une offre de 15M€ entre les mains pour le transfert d’Ismaïla Sarr. Mais aux yeux du président de l’OM, cela ne serait pas suffisant. En effet, le club phocéen réclamerait une rallonge pour lâcher son joueur. Journaliste pour Gianluca Di Marzio, Luca Bendoni annonce que le prix de Sarr serait fixé à 17M€ par l’OM.