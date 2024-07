Mercato - OM : Un transfert historique à 60M€ ?

Thomas Bourseau

L’OM touche au but pour Eddie Nketiah. Néanmoins, cette opération sera onéreuse voire historique si Arsenal parvient à récolter la somme souhaitée. Selon la presse anglaise, les Gunners réclameraient 60M€ à l’Olympique de Marseille pour Nketiah. Ce qui ferait du buteur formé à Arsenal la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Du côté de la cité phocéenne, l’heure est au recrutement du successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Le meilleur buteur de l’OM la saison dernière avec 30 réalisations et 11 passes décisives à son compteur a choisi de s’exiler en Arabie saoudite à Al-Qadsiah où il percevra le salaire le plus important de sa carrière de joueur. Afin de tourner la page avec le Gabonais de 35 ans, Pablo Longoria songerait à Eddie Nketiah. Et ce n’est pas L’Équipe qui affirmera le contraire.

Prêt avec obligation d’achat pour Eddie Nketiah ?

L’Équipe expliquait dans ses colonnes du jour ce mardi que l’OM espérerait trouver un terrain d’entente avec Arsenal pour le prêt avec option d’achat obligatoire d’Eddie Nketiah. Un procédé déjà utilisé par le passé pour le deal Matteo Guendouzi à l’été 2021. Toutefois, The Athletic a révélé ces dernières heures qu’il en faudrait plus pour qu’Arsenal accepte de céder Nketiah. Si un prêt est l’unique option explorée par l’OM, les Gunners aimeraient avoir une avance économique et donc, exigeraient une indemnité de prêt.

60M€, Arsenal répond à l’intérêt de l’OM !

Cependant, Graeme Bailey va même plus loin. D’après les sources contactées par le journaliste d’HITC Football, Arsenal aurait tout bonnement fixé une indemnité de transfert de 60M€ pour Eddie Nketiah après avoir vu la détermination de l’OM pour s’attacher ses services. Pour rappel, Mason Greenwood a débarqué cet été pour 31,6M€ bonus compris et la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM à ce jour n’est autre que Vitinha (32M€). Il est difficile d’imaginer que l’Olympique de Marseille puisse débourser une telle offre au vu de sa situation économique, mais ce serait la première réponse d’Arsenal à l’instant T…