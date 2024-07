Transferts : L’OM menacé par un cador anglais ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouveau gardien pour remplacer Pau Lopez, l’OM est annoncé sur la piste de Filip Jorgensen. Une offre de 20M€ formulée par Marseille aurait été refusée par Villarreal pour le Danois âgé de 22 ans. Un dossier dans lequel pourrait s’immiscer Chelsea, qui serait venu aux renseignements.

Lundi soir, l’OM a officialisé l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans), prêté avec option d’achat obligatoire par Tottenham. L’international danois (81 sélections) est la quatrième recrue marseillaise cet été, après Ismaël Koné (22 ans), Lilian Brassier (24 ans) et Mason Greenwood (22 ans). L’OM veut maintenant s’attacher les services d’un attaquant et ne lâche pas Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal). Un gardien est également espéré, alors que Pau Lopez est attendu à Côme.

L’OM en quête d’un nouveau gardien titulaire

En effet, un accord a déjà été trouvé pour le prêt avec option d’achat de l’Espagnol âgé de 29 ans. Avant de laisser partir Pau Lopez, l’OM veut d’abord trouver son nouveau gardien titulaire. Si son nom a été évoqué, il ne devrait pas s’agir d’Ilan Meslier (24 ans, Leeds). Une offre de 10M€ avait été acceptée par Las Palmas pour Alvaro Valles (26 ans), mais ce dernier donne sa préférence au Betis Séville. Brice Samba (30 ans), sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens, serait une option toujours étudiée par la direction olympienne.

Chelsea également sur la piste de Jorgensen

En plus de l’international français (3 sélections), l’OM s’intéresse également à Filip Jorgensen (22 ans). D’après les informations d’El Periodico Mediterraneo, Marseille aurait formulé une offre de 20M€ afin de s’attacher les services du Danois, refusée par Villarreal. Le Sous-marin jaune attendrait une somme plus importante pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2029 et dont la clause libératoire est estimée à 45M€. Dans le même temps, Chelsea serait également venu aux renseignements dans ce dossier. Les Blues entretiennent de bonnes relations avec Villarreal depuis le transfert de Nicolas Jackson l’été dernier, ce qui pourrait faciliter les négociations pour Filip Jorgensen.