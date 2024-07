Transferts : L'OM écœure un club de Ligue 1

Axel Cornic

Le mercato estival bat son plein et l’Olympique de Marseille souhaite offrir de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi, son nouvel entraineur. Mais l’idée est également de garder les meilleurs éléments et l’Italien semble notamment avoir dressé une liste de quelques intouchables, où l’on retrouve notamment le défenseur Leonardo Balerdi.

Ça bouge à Marseille, où l’on commence à sérieusement se laisser aller au jeu d’imaginer le nouveau visage de l’équipe version Roberto De Zerbi. Deux recrues sont déjà arrivées à l’OM avec Ismaël Koné et Lilian Brassier, mais d’autres transferts seraient imminents. Ces dernières heures on parle notamment de Mason Greenwood de Manchester United ainsi que de Valentin Carboni de l’Inter, qui semblent être deux demandes directes du coach marseillais.

Des départs à l’OM ?

Cette agitation ne concerne pas seulement le front des arrivées, puisque sur celui de départs il se passe également pas mal de choses. C’est d’ailleurs Pau Lopez qui pourrait être le premier à quitter l’OM ! En Italie, plusieurs médias assurent que tout serait bouclé pour le transfert à Como du gardien espagnol de 29 ans, qui retrouverait son compatriote Cesc Fabregas chez le promu de Serie A.

Rennes aurait tenté sa chance pour Meïté, mais...

D’autres pourraient suivre au cours de ce mercato estival, mais ça ne devrait pas être le cas de Bamo Meïté, défenseur central de l’OM qui a bénéficié d’un temps de jeu intéressant lors de la dernière saison. D’après les informations de L’Equipe, le Stade Rennais aurait approché le club phocéen pour tenter de boucler un deal autour du joueur de 22 ans, mais cela serait rapidement devenu impossible. Les Marseillais auraient en effet réclamé par moins de 30M€ pour celui qui est arrivé en provenance du FC Lorient il y a tout juste un an, un montant trop élevé pour le club breton et ce malgré les bonnes relations entre Mehdi Benatia et Frederic Massara.