Transferts : Il signe au PSG avec une belle surprise !

La rédaction

Comme pratiquement chaque été, le PSG prépare un mercato estival conséquent. De nombreuses pistes sont régulièrement évoquées, allant de Khvicha Kvaratskhelia à Leny Yoro. L’année dernière aussi, les pensionnaires du Parc des Princes avaient profité de l’intersaison pour grandement renforcer leur effectif. C’est à cette occasion que Gonçalo Ramos, alors joueur de Benfica, avait rejoint les rouges et bleus. Le Portugais s’est confié sur ce qu’il apprécie au sein du club de la capitale, et il explique notamment avoir été surpris par le niveau d’assistance dont bénéficient les joueurs.

En août dernier, le PSG accueillait dans ses rangs Gonçalo Ramos. D’abord recruté en prêt, l’avant-centre a été définitivement acheté par les pensionnaires du Parc des Princes dès l’ouverture du mercato hivernal contre un chèque de 65M€. Malgré des performances mitigées, l’international portugais (8 sélections, 14 buts) pourrait bénéficier de davantage de temps de jeu la saison prochaine avec le départ de Kylian Mbappé. Près d’un an après sa venue, le joueur de 23 ans s’est confié sur son arrivée chez les rouges et bleus.

« je veux cette table qui fait baby-foot, je sais qui appeler »

Dans un entretien accordé à Onze Mondial , Gonçalo Ramos s’est confié sur ce qui l’avait surpris lors de son arrivée au PSG. Et le Portugais semble avoir particulièrement apprécié les aides de la vie quotidienne proposées par le club : « Je savais que j’arrivais dans un grand club, mais je ne pensais pas qu’il serait aussi grand. Je m’explique. Dans l’organisation, les conditions, l’aide, tout le monde est aux petits soins pour nous. Si par exemple je veux cette table qui fait baby-foot, je sais qui appeler et je pense que je la retrouve chez moi le soir même. »

« J’ai été agréablement surpris par leur soutien inconditionnel. »