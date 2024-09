Transferts : Il quitte le PSG et ne regrette pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recruté par le PSG à l’été 2022, Hugo Ekitike n’aura jamais réussi à s’imposer dans la capitale. Prêté puis transféré définitivement à l’Eintracht Francfort, l’avant-centre de 22 ans semble désormais pleinement épanoui en Allemagne. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur son acclimatation chez les Aigles, et a affirmé être au bon endroit.

Arrivé au PSG en 2022, Hugo Ekitike aura connu une saison 2022-2023 plutôt mitigée. Alors que le club parisien ne comptait plus sur lui, le Français avait décidé de rester dans la capitale malgré plusieurs sollicitations. Au final, le PSG décidera de le mettre à l’écart le temps de six mois, avant de le prêter en deuxième partie de saison dernière du côté de l’Eintracht Francfort. Le club allemand a d’ailleurs levé l’option d’achat d’Ekitike, qui aura rapporté 16,5M€ à Paris.

Mercato - PSG : Une grande condition révélée avec Luis Enrique https://t.co/XkXSwLUQ1l pic.twitter.com/upBbVu1YXy — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

« Nous nous battons les uns pour les autres »

Auprès de Sky Germany, Hugo Ekitike s’est d’ailleurs exprimé sur sa très bonne intégration à Francfort : « L'ambiance est très bonne parce que nous nous battons les uns pour les autres et que nous voulons réussir ensemble. La Bundesliga est particulière. Les équipes jouent de manière très différente - ce qui rend les choses passionnantes pour un attaquant. Tu joues avec beaucoup de vitesse, mais les défenseurs n'hésitent jamais à se battre en un contre un ».

« Je savais que c’était le meilleur endroit pour moi »

Ce samedi, c’est devant les caméras de BeIN Sport que l’ancien du PSG s’est livré sur son début d’aventure sous les ordres de Dino Toppmöller en Allemagne : « Je pense qu’on a vraiment un super coach, jeune, dynamique, proche des joueurs, donc forcément ça permet aussi de mieux comprendre les joueurs. Il est passé par des grands clubs comme le Bayern, et il a de superbes idées. Je pense que nous les joueurs on est contents de jouer pour lui », a d’abord lâché Ekitike avant de poursuivre : « Au moment où moi je viens à Francfort, j’étais sûr de ma décision. Je savais que c’était le meilleur endroit pour moi pour jouer et progresser, retrouver un rythme de jeu conséquent et voir de quoi je suis capable ».