ASSE : Une recrue arrive pour Batlles, le mercato n'est pas terminé

Publié le 12 août 2022 à 16h30 par La rédaction

Laurent Batlles souhaite recruter un avant-centre depuis le départ de Denis Bouanga à Los Angeles. Le coach stéphanois aurait enfin trouvé son bonheur en Ligue 1, à l'ESTAC plus précisément. En effet, Yoann Touzghar devrait rejoindre son ancien coach dans le Forez. Un joueur expérimenté qui ferait un bien fou aux Verts. Et cela serait loin d'être terminé pour l'ASSE

L'ASSE a déjà enregistré la venue de six nouveaux joueurs depuis le début du mercato. Mais Laurent Batlles attend encore d'autres recrues pour viser un retour des Verts en Ligue 1 dès la saison prochaine. Il l'a d'ailleurs fait savoir au micro de BeIN Sport . « On va chercher un vrai neuf. Je connais les qualités de Jean-Philippe Krasso. On l’a vu à Ajaccio, il préfère jouer en soutien d’un attaquant. On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... » avait-il déclaré. Un coup de pression que ses dirigeants ont entendu puisque l'ASSE serait en passe de boucler la venue de Yoann Touzghar.

Oui @Site_Evect, vous dites vrai. Yoann Touzghar va poser ses valises à Saint-Étienne. 1 garantie de plus pr le coach, le joueur connaît très bien la @Ligue2BKT. Contrat d’une durée d’un 1 + 1 en option, normalement. #ASSE https://t.co/SyVz6hb9E2 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 12, 2022

Touzghar attendu à Saint-Etienne, avec deux autres attaquants

Par le biais de son compte Twitter , le journaliste Mohamed Toubache-Ter affirme que Yoann Touzghar va quitter l'ESTAC pour rejoindre Sainté. Il y retrouvera Laurent Batlles qu'il a connu à l'ESTAC justement. L'attaquant devrait signer un contrat d'un an plus une année en option. Il complète en ajoutant que deux autres attaquants sont attendus en plus de Touzghar dans le Forez mais que les négociations restent compliquées.

Des renforts à prévoir au milieu et en défense

L'ASSE compte également renforcer deux autres secteurs de jeu. Mohamed Toubache-Ter affirme qu'un milieu de terrain devrait rejoindre le Forez la semaine prochaine. Il ajoute que le club travaillerait également sur la piste d'un défenseur central. Le board stéphanois continue son travail de l'ombre après avoir récupérer des fonds avec les ventes de ses joueurs bankables.

L'ASSE enchaîne les départs