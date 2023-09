Transfert surprise au FC Nantes, il explique son choix

Benjamin Labrousse

Cet été, le FC Nantes a boulcé plusieurs coups sur le mercato après une saison compliquée, et notamment la venue du jeune Brésilien Marquinhos en provenance d’Arsenal. Considéré comme très prometteur, le joueur de 20 ans est arrivé à Nantes en prêt, et il entend bien poursuivre sa progression en France avant de potentiellement s’imposer en Angleterre.

16ème la saison passée, le FC Nantes avait évité la relégation en Ligue 2 lors de la dernière journée de championnat. Afin de ne pas connaître le même scénario cette saison, le club nantais a décidé de réaliser un mercato estival audacieux.

Marquinhos, nouvelle pépite du FC Nantes ?

Ainsi, plusieurs nouveaux joueurs sont arrivés au sein de l’effectif des Canaris cet été. C’est le cas de Marquinhos. Agé de 20 ans, l’ailier Brésilien a rejoint Nantes sous la forme d’un prêt sec en provenance d’Arsenal, et il espère pouvoir accumuler du temps de jeu en Ligue 1. Voir un joueur issu d’un club aussi prestigieux qu’Arsenal rejoindre le FC Nantes cet été est d’ailleurs assez étonnant…

« Mon objectif, c'est de réussir à Arsenal »