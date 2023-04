Transfert retentissant à l'ASSE, il justifie sa décision

Thibault Morlain

Avec la descente en Ligue 2, l'ASSE a dû se séparer de plusieurs joueurs afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Les Verts ont alors vendu l'un de leurs joueurs majeurs : Denis Bouanga. L'été dernier, le Gabonais, qui n'avait plus qu'un an de contrat, est transféré du côté du Los Angeles FC moyennant environ 5M€. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

Au terme d'une saison catastrophique, l'ASSE n'a pas pu empêcher le pire, à savoir une relégation en Ligue 2. Club emblématique de l'élite, les Verts sont donc redescendus à l'échelon inférieur et ça n'a pas été sans conséquence. Il a fallu faire face aux conséquences économiques de cette relégation et pour répondre à cela, l'ASSE a dû vendre certains de ses meilleurs joueurs et de ses plus grosses valeurs marchandes. Lucas Gourna-Douath est ainsi parti du côté de Salzbourg, tandis que Denis Bouanga a lui rejoint la MLS. Star de l'ASSE ces dernières saisons, le Gabonais s'est engagé avec le Los Angeles FC pour 5M€.

« J'ai l'habitude de partir dans les équipes qui me veulent vraiment »

Désormais, Denis Bouanga fait parler son talent sur les terrains des Etats-Unis. Très bon avec le Los Angeles FC, l'ancien de l'ASSE est revenu sur son départ du Forez l'été dernier. Présent lors de Génération After sur RMC , Bouanga a alors confié : « Est-ce que la relégation ça a joué dans mon départ ? Non pas forcément. Le club de Los Angeles me voulait vraiment. J'ai l'habitude de partir dans les équipes qui me veulent vraiment et pas par second choix. Du coup, j'ai fait ce choix d'aller en MLS même si j'avais d'autres opportunités en France et ailleurs ».

« Malheureusement, ça va me suivre toute ma vie »