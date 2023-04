«Je t’offre quatre fois plus» : Un ancien du PSG signe à l'OM, il raconte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du PSG et désormais consultant sur les antennes de Canal +, Alain Roche a profité de son passage dans les studios d'Europe 1 pour revenir sur son transfert à l'OM en 1989. Alors aux Girondins de Bordeaux, il avait été convaincu par Bernard Tapie, qui lui avait déroulé le tapis rouge.

Retraité des terrains depuis 2002, Alain Roche a la particularité d'avoir porté les maillots de l'OM (entre 1989 et 1990) et du PSG (1992-1998). Invité d' Europe 1 ce lundi soir, l'ancien international français est d'ailleurs revenu sur son passage à Marseille et notamment sur sa signature. Alors aux Girondins de Bordeaux, Roche avait été poussé vers la sortie par son président, Claude Bez.

Alain Roche raconte sa signature à l'OM

« D’abord je reçois une convocation dans le bureau de Claude Bez… Quand le moustachu te convoquait, tu te dis : qu’est-ce qu’il va se passer? Le club avait des difficultés financières et on me dit que je dois partir. Je dis : mais je dois partir où? Il me dit à Marseille, avec Jean Tigana. A l’époque, c’était l’ennemi juré des Bordelais ! J’avais 19/20 ans, je dis que je ne veux pas y aller ! On me dit que je dois y aller » a déclaré Roche, avant d'évoquer sa discussion avec Bernard Tapie, ancien boss de l'OM.

Roche évoque le rôle de Bernard Tapie