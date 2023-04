Zidane - PSG : L’addition commence à être salée pour le Qatar

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane pourrait ne pas débarquer au PSG malgré le forcing des propriétaires qataris du club parisien. Selon Daniel Riolo, le champion du monde 98 aurait une nouvelle fois repoussé les avances du Paris Saint-Germain.

C’est un secret de polichinelle certes, mais la famille royale qatarie rêve tout bonnement de nommer Zinedine Zidane entraîneur du PSG. Et même son entourage le plus proche est dans le coup comme le10sport.com vous le révélait en avril 2020. Son historique conseiller Alain Migliaccio faisait déjà le forcing pour que celui qui s’occupait de l’équipe première du Real Madrid à l’époque, décide de relever le challenge PSG.

Le Qatar multiplie les échecs avec Zidane

Par la suite, le PSG se serait fait recaler par Zinedine Zidane après son deuxième départ du Real Madrid au printemps 2021. C’est en effet ce que le journaliste Frédéric Hermès, également biographe du champion du monde 98, faisait savoir sur les ondes de RMC début janvier après la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France. Zidane attendait en effet les Bleus et aurait repoussé les avances du PSG.

Riolo révèle un nouveau refus de Zidane pour le PSG