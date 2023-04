Le PSG en pleine crise, il offre la solution

Thomas Bourseau

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel Christophe Galtier a débarqué en tant que nouvel entraîneur du PSG, il se pourrait qu’un énième coach dépose ses valises au Paris Saint-Germain cet été. Luis Fernandez milite pour Thiago Motta.

Arrivé dès l’hiver 2012 au PSG en provenance de l’Inter, Thiago Motta est sans contestation possible une figure forte du PSG version QSI. Après six années et demi de bons et loyaux services, l’élégant milieu de terrain et plaque tournante de l’entrejeu du PSG sous Carlo Ancelotti et Laurent Blanc entre autres, Motta a pris sa retraite à l’été 2018 et a pris les U19 du club de la capitale pour faire ses premiers pas en tant qu’entraîneur.

Thiago Motta au PSG ? Luis Fernandez dit oui

Depuis, Thiago Motta fait ses classes sur ses terres italiennes. Après être passé par le Genoa et La Spezia, c’est à Bologne que Motta se fait un nom dans le métier au point où deux de ses anciens clubs se disputent ses services selon la presse transalpine, à savoir l’Inter pour remplacer Simone Inzaghi cet été ou au PSG pour prendre la succession de Christophe Galtier. Légende du PSG, Luis Fernandez a fait son choix pour l’après-Galtier et estime que Thiago Motta coche toutes les cases.

«Il a montré en étant joueur au PSG qu’il a les épaules assez larges»