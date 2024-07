Transfert polémique au PSG, «un jour, je parlerai»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 21 ans, Xavi Simons est aujourd’hui un joueur du PSG. Le Néerlandais avait rejoint le club de la capitale une première fois en 2019. A l’époque, il avait décidé de quitter le centre de formation du FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Un départ qui avait fait beaucoup de bruit et à propos duquel Xavi Simons a visiblement des choses à dire.

Centre de formation du FC Barcelone, La Masia en a vu passer des cracks. On peut bien évidemment citer Lionel Messi, Andrès Iniesta, Gavi et encore plus récemment Lamine Yamal. Xavi Simons a lui aussi fait ses gammes en Catalogne. Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs, le Néerlandais avait toutefois décidé en 2019 de quitter le Barça, préférant alors poursuivre sa carrière au PSG.

« Tout ce qui se dit n’est pas la vérité »

A l’époque, le choix de Xavi Simons avait fait énormément parler. Mais pourquoi avait-il décidé de quitter le FC Barcelone pour le PSG ? Alors qu’on ne connait réellement pas la raison, le Néerlandais a fait savoir, rapporté par Sport : « Je suis un garçon qui travaille tous les jours pour atteindre mes rêves. Ce que je peux dire c’est que tout ce qui se dit n’est pas la vérité ».

« Un jour, je parlerai de tout ce qui s’est passé »

« Un jour, je parlerai de tout ce qui s’est passé. Plusieurs personnes me soutiennent », a ensuite fait savoir Xavi Simons. A voir maintenant quelle sera la version donnée par le joueur du PSG concernant son départ du FC Barcelone en 2019…