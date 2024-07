Transfert : Cette cible du PSG a lancé un ultimatum

Amadou Diawara

Pour renforcer son effectif, le PSG serait emballé par l'idée de recruter Joshua Kimmich, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern. Heureuse à Munich, la star de 29 ans aimerait retrouver son poste de milieu de terrain. Toutefois, Vincent Kompany envisagerait de faire jouer Joshua Kimmich dans le couloir droit de sa défense.

Tombé sous le charme de Joshua Kimmich, le PSG aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. Et cela tombe plutôt bien, puisque le Bayern penserait à se séparer de la star allemande.

Mercato : Après Mbappé, le PSG va droit dans le mur ? https://t.co/YBKnyXWqQU pic.twitter.com/3nlbpbrs6F — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Kimmich veut jouer au milieu de terrain

Selon. les informations de Bild, Joshua Kimmich serait heureux à Munich, mais il serait de plus en plus proche de quitter le Bayern. En effet, les hautes sphères bavaroises envisageraient de vendre le joueur polyvalent de 29 ans lors de ce mercato, et ce, parce qu'il refuserait l'idée de le voir partir pour 0€ à la fin de son contrat le 30 juin 2025. D'autant que Joshua Kimmich aurait lancé un ultimatum.

Le Bayern a prévu d'utiliser Kimmich en défense

Toujours selon Bild, Joshua Kimmich devrait avoir une longue conversation avec Vincent Kompany après ses vacances. Comme l'a indiqué le média allemand, le numéro 6 du Bayern voudrait retrouver son poste de milieu de terrain, et ce, même s'il y aura beaucoup de concurrence la saison prochaine ; surtout avec le recrutement de Palhinha. Toutefois, le nouvel entraineur du Bayern compterait faire jouer Joshua Kimmich en tant que latéral droit. De bon augure pour le PSG, qui pourrait profiter de la situation pour boucler le transfert de l'Allemand.