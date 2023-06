Transfert à 60M€ au PSG, un accord est conclu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG avait avancé dans le dossier Manuel Ugarte. Le club parisien était prêt à lever la clause libératoire du joueur uruguayen fixée à 60M€. Mais ces derniers jours, Chelsea a pris les devants et aurait trouvé un accord avec l'entourage du milieu de terrain de 22 ans.

A a recherche d'un milieu de terrain défensif, le PSG aurait activé plusieurs dossiers, mais s'était arrêté sur la piste Manuel Ugarte. Agé de 22 ans, le jeune joueur uruguayen évolue au Sporting Portugal, mais se dirige vers la sortie à l'occasion du prochain mercato estival.

Le PSG était proche de boucler le deal

A en croire les informations de Record, le PSG avait rencontré l'entourage de Manuel Ugarte. Chargé du recrutement parisien, Luis Campos était prêt à lever sa clause libératoire fixée à 60M€. Un salaire de 5M€ par an lui a été proposé, mais dans les dernières heures, Chelsea aurait devancé le PSG dans ce dossier.

Un accord est trouvé avec Chelsea