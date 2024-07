Transfert à 58M€, ce crack va snober le PSG ?

Amadou Diawara

Le PSG et le FC Barcelone seraient en concurrence pour le transfert de Nico Williams. Malheureusement pour le club de la capitale, le Barça serait convaincu de pouvoir obtenir le feu vert du crack de 22 ans, et ce, même si l'Athletic Bilbao ferait tout son possible pour convaincre son protégé de rester.

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, transféré au Real Madrid, le PSG a prévu de recruter un nouvel ailier gauche, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En ce sens, Luis Campos aurait coché le nom de Nico Williams. D'après les indiscrétions de The Athletic, le conseiller football du PSG aurait déjà lancé les contacts pour mener à bien ce dossier. Toutefois, le FC Barcelone pourrait plomber ce transfert.

Un duel PSG-Barcelone pour Williams

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone est plus que jamais sur les traces de Nico Williams. Comme l'a indiqué le média ibérique, le Barça est d'ailleurs convaincu que l'attaquant de 22 ans acceptera son offre de contrat formulée cette semaine, et ce, avant d'activer sa clause libératoire à 58M€.

Nico Williams va dire oui à Barcelone ?

Conscient que l'Athletic Bilbao fait tout son possible pour convaincre Nico Williams de rester au moins une année supplémentaire, le FC Barcelone ne voudrait pas faire de faux pas ou alimenter la moindre polémique sur ce dossier ; surtout que la phase la plus chaude des négociations a été lancée. En effet, Nico Williams doit désormais répondre à l'offre du Barça. D'après Mundo Deportivo, l'écurie blaugrana ne voudrait pas que la pression de l'Athletic Bilbao envers le clan Williams augmente à cause d'une indiscrétion de sa part.