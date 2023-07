Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, Aurelio De Laurentiis s'était adressé directement à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Le dirigeant du Napoli avait ouvert la porte à un départ de Victor Osimhen, mais seulement en cas de proposition à hauteur de 200M€. Mais ce mercredi, Luciano Spalletti a pris parole et relancé totalement ce dossier.

A la recherche d'un numéro 9, Luis Campos a coché plusieurs noms, notamment celui de l'une de ses anciennes trouvailles Victor Osimhen. Ancien joueur du LOSC, l'attaquant nigérian figurerait en bonne place dans la liste dressée par le conseiller sportif du PSG. Mais ce dossier s'annonce complexe surtout en raison des exigences du Napoli.

Le PSG a tranché pour sa nouvelle pépite https://t.co/IhUmJEaK7U pic.twitter.com/5xkjV2NSel — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

De Laurentiis prévient le PSG

Ces deniers jours, Aurelio De Laurentiis a pris la parole pour s'exprimer sur le dossier Victor Osimhen. Dans un premier temps, le président du Napoli a fermé la porte à double-tour. « Nous verrons Victor Osimhen porter notre maillot la saison prochaine, c'est sûr. Ensuite, si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre top talent comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia et Osimhen » a-t-il confié, avant d'en dire plus sur cette offre indécente. « Le seul club qui pourrait le ramener chez lui est le Paris Saint-Germain. Donc, si Nasser Al-Khelaïfi veut sortir 200M€, nous attendons et évaluons ensuite » a lâché Aurelio De Laurentiis.

« Peut-être que 200 millions ne suffiront pas »