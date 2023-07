Le PSG veut un buteur, Luis Enrique est comme un fou

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement nommé sur le banc du PSG, Luis Enrique sait déjà ce qu'il veut pour renforcer son nouvel effectif. C'est ainsi qu'un buteur est attendu dans les prochaines semaines à Paris. Et le technicien espagnol serait particulièrement fan d'une piste de Luis Campos.

C'est officiel depuis une semaine, Luis Enrique succède bel et bien à Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le technicien espagnol a d'ailleurs pu découvrir son nouvel effectif à l'occasion de la reprise de l'entraînement lundi. Un effectif qui n'est pas encore au complet puisque les internationaux n'ont pas encore repris. Mais surtout, d'autres recrues sont attendues.

Luis Enrique fan d'Osimhen ?

Notamment dans le secteur offensif. Plusieurs pistes sont étudiées pour le poste d'avant-centre, à l'image de celle menant à Victor Osimhen. Et cela tombe bien puisque selon les informations d' Il Mattino , Luis Enrique est totalement fan de l'attaquant de Naples. Le PSG sait donc comment faire plaisir à son nouvel entraîneur. Mais pour cela, il faudra sortir le chéquier.

Naples réclame 200M€