Transfert à 12M€, ça bloque à l'OM

Actif dans le sens des arrivées, l'OM doit également faire rentrer de l'argent dans les caisses. Des départs sont attendus sur ce marché des transferts et dernièrement, il était expliqué que la vente de Cengiz Ünder à Fenerbahce était conclue. Toutefois, rien n'est encore officiel pour le Turc, et pour cause...

L'OM sort le carnet de chèques sur ce marché des transferts. En effet, pour recruter ses recrues, le club phocéen a consenti à de grosses dépenses. Il va désormais falloir penser à vendre sur la Canebière. Alors que la vente de Bartug Elmaz a permis à l'OM de récupérer un peu plus d'un million d'euros, le regard se tourne désormais vers Cengiz Ünder.

12M€ pour l'OM grâce à Ünder ?

Après Elmaz, Cengiz Ünder devrait lui aussi être vendu à Fenerbahce. Le Turc est donc attendu du côté d'Istanbul, mais voilà que tous les feux ne seraient pas encore au vert pour ce transfert. Dernièrement, on annoncé pourtant que l'OM et Fenerbahce s'étaient entendus sur un transfert avoisinant les 12M€. Mais voilà qu'il resterait encore un détail à régler...

Ça bloque encore entre l'OM et Fenerbahce