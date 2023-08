Il lâche une grande annonce pour ce transfert à 80M€ du PSG

Thibault Morlain

Tandis qu'on annonce davantage Marco Verratti vers l'Arabie Saoudite, le joueur du PSG serait également très apprécié par l'Atlético de Madrid. Chez les Colchoneros, Diego Simeone cherche un milieu défensif et l'Italien serait visé en priorité. Quid donc de Verratti à Madrid ? El Cholo a fait un point sur cette quête ce mardi.

Outre le feuilleton Kylian Mbappé, celui concernant Marco Verratti a également animé l'actualité du PSG ces derniers jours. En effet, l'Italien aurait donné son accord à Al-Hilal pour un départ en Arabie Saoudite. Mais encore faut-il que les deux clubs se mettent d'accord, alors que Paris attendrait 80M€... Pour Verratti, il a aussi été question d'un intérêt de l'Atlético de Madrid, à la recherche d'un milieu défensif cet été.

« Nous avons besoin d'un milieu »

Ce mardi, dans AS , Diego Simeone s'est d'ailleurs confié sur cette quête de l'Atlético de Madrid sur le marché des transferts. L'entraîneur des Colchoneros a alors assuré : « Nous avons besoin d'un milieu pour partager ce poste avec Koke et donner plus de concurrence à cette position. La saison est longue, les caractéristiques de Koke ne sont pas celles d'un milieu pur. Kondogbia est parti, nous voyons plus Witsel comme un central même s'il peut jouer milieu ».

« C'est le club qui décidera »