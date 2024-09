«Toujours pénible», les regrets de ce transfert avec le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Joao Neves est aujourd’hui un joueur du PSG. Lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain portugais a débuté une nouvelle aventure dans sa jeune carrière. En effet, il a quitté son club formateur, le Benfica Lisbonne, pour rejoindre le club de la capitale. Les Lisboètes ont ainsi accepté la proposition parisienne de 70M€, mais Rui Costa aurait bien aimé conserver Neves un peu plus longtemps…

Du côté de Benfica, on tenait énormément à Joao Neves. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le club lisobète s’en remettait même initialement à la clause libératoire du Portugais pour s’en séparer cet été. Ainsi, il fallait lâcher 120M€ pour recruter Neves, mais après avoir négocié, le PSG l’a eu pour 50M€ de moins. En effet, les deux clubs ont réussi à trouver un terrain d’entente à hauteur de 60M€ + 10M€ pour le transfert du joyau portugais. Joao Neves s’est alors envolé pour Paris, au grand dam de Rui Costa, président du club lisboète.

« C'est toujours pénible de perdre un joueur comme lui »

Alors que Joao Neves fait d’ores et déjà le bonheur du PSG, du côté du Benfica, on regrette avoir perdu un tel phénomème. En effet, dans des propos accordés à Benfica TV, Rui Costa, président du club lisboète, a avoué : « Évidemment, quand on parle d'un joueur avec le charisme et la formation de João , c'est toujours pénible. Je ne vais pas embellir les choses. C'est toujours pénible de perdre un joueur comme lui ».

« Des besoins auxquels nous ne pouvons pas dire non »

Benfica ne voulait donc pas se séparer de Joao Neves, mais face à la proposition du PSG, il était difficile de dire non. « Nous devons comprendre où se situe le marché. Si dans une autre année les 60 millions d'euros, qui atteindront, j'en suis sûr, 70 millions d'euros, pouvaient être considérés comme une valeur inférieure, actuellement, et le marché a tendance à baisser, le transfert de 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros figure dans le top 5 des transferts les plus élevés. S'il atteint 70 millions d'euros, ce sera le deuxième plus élevé. Ce prix sur le marché actuel est extrêmement élevé, c'est pourquoi Benfica a accepté cette proposition. Il est toujours difficile de quitter nos enfants, mais ce sont des besoins auxquels nous ne pouvons pas dire non, d'un côté comme de l’autre », a poursuivi Rui Costa.