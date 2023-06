Thierry Henry - PSG : voilà la raison de l’échec ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps pressenti pour venir épauler Julian Nagelsmann et devenir son entraîneur-adjoint au PSG, Thierry Henry ne viendra finalement pas au Parc des Princes cet été. La nouvelle est tombée jeudi midi, et la presse espagnole donne la raison de cet échec avec l’ancien buteur de l’équipe de France.

Le départ de Christophe Galtier étant d’ores et déjà acté, le PSG est plus que jamais en quête de son nouvel entraîneur. La piste menant à Julian Nagelsmann semble être la plus avancée à l’heure actuelle, et il était même question depuis quelques jours d’une arrivée de Thierry Henry en tant qu’adjoint pour épauler le technicien allemand et faciliter sa communication avec le vestiaire du PSG. Sauf que ce feuilleton est déjà terminé.

Etonnante révélation sur le projet Henry au PSG https://t.co/8KLdgVKLfz pic.twitter.com/8ESTdcUcwt — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Henry ne viendra pas au PSG

Comme l’a annoncé L’EQUIPE jeudi midi, Thierry Henry ne sera pas l’adjoint de Julian Nagelsmann au PSG, et les négociations sont terminées avec l’ancienne gloire d’Arsenal et de l’équipe de France. Un échec qui ne remet pas en cause la piste Nagelsmann pour autant, mais l’ancien entraîneur du Bayern Munich devra se trouver un autre adjoint s’il débarque au PSG cet été. Une question se pose donc : pourquoi le mariage est actuellement impossible avec Thierry Henry ?

Il vise un poste de numéro 1