Surprise, une star de Deschamps veut signer au PSG

Agé de 27 ans, Benjamin Pavard aurait des envies d'ailleurs. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2024, l'international français se serait vu offrir un bon de sortie, et il compte bien l'utiliser. Ces derniers jours, le latéral droit se serait rendu à Paris pour rencontrer la direction du PSG et évoquer un possible transfert.

Achraf Hakimi serait en plein doute. Auteur d'une saison moyenne sous les couleurs du PSG, l'international marocain pourrait quitter la capitale française cet été en cas d'offre satisfaisante. Pour le remplacer, le club parisien pourrait s'attacher les services d'un coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France.





Pavard aurait sollicité au PSG

A en croire les informations de Sports Zone , le PSG aurait, récemment, rencontré Benjamin Pavard à Paris. Le joueur de 27 ans a profité de son passage dans la capitale pour discuter de son avenir et d'un possible transfert. Lié au Bayern Munich jusqu'en 2024, le latéral droit ne sera pas retenu lors du prochain mercato estival.

Un départ en Angleterre envisagé ?

Le PSG fait partie des équipes susceptibles de l'accueillir. Pavard aurait sollicité le club parisien, mais pas que... Les discussions les plus chaudes seraient avec Liverpool. L'Inter serait, aussi dans le coup. Pavard ne manque pas de courtisans. Affaire à suivre...