Le pote de Mbappé rêve d’un transfert, c’est la panique au PSG

Pierrick Levallet

Très proche de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi serait néanmoins concerné par un transfert cet été. Vivant un certain malaise dans la capitale, le latéral droit de 24 ans ne fermerait pas la porte à un départ. Il penserait notamment à faire son retour au Real Madrid s'il venait à quitter le PSG. Et le club madrilène ne dirait pas non.

Arrivé en 2021 en même temps que Lionel Messi, Achraf Hakimi pourrait bien partir lors du même été que La Pulga . Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2026, le Marocain est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Le latéral droit, très proche de Kylian Mbappé, vivrait un certain malaise dans la capitale. L’un de ses prétendants pourrait alors en profiter sur le mercato.

Le Real Madrid songe à rapatrier Hakimi

D’après les informations de SPORT , le Real Madrid ne serait pas contre rapatrier Achraf Hakimi cet été. Préparant un nouveau projet colossal, le club madrilène aurait placé le nom de l’international marocain sur sa liste pour cet été. Reste maintenant à voir ce que le latéral droit de 24 ans fera lors de ce mercato estival.

Hakimi ne ferme pas la porte

Il y a quelques jours, la presse espagnole dévoilait qu’Achraf Hakimi envisageait très sérieusement de faire son retour au Real Madrid. Poussé vers la sortie en 2020 après un prêt de deux ans au Borussia Dortmund, le défenseur du PSG se verrait bien revenir dans la capitale espagnole. À suivre...