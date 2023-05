Surprise, Messi transféré avec une autre star du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À en croire les dernières tendances, Lionel Messi s’apprêterait à rejoindre Al-Hilal alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration. Mais pour finir de convaincre l’attaquant argentin, le club saoudien devrait également tenter de mettre le paquet pour recruter une autre star du PSG : Marco Verratti.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant argentin arrivera bientôt au terme de son contrat avec le club de la capitale, et son avenir fait déjà couler beaucoup d’encre. Très courtisé à l’étranger (Inter Miami, FC Barcelone), l’attaquant argentin semble avoir déjà fait son choix pour son prochain challenge après le PSG.

Le PSG tremble devant l'OM et le RC Lens https://t.co/yGaZe8NK2E pic.twitter.com/WDdo12Rjw4 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Messi vers Al-Hilal

Comme l’a révélé El Chiringuito ce lundi, Lionel Messi aurait trouvé un accord contractuel avec le club saoudien d’Al-Hilal, où il devrait s’engager donc libre cet été. Un championnat dans lequel il retrouve notamment un certain Cristiano Ronaldo, son ancien rival en Liga. Mais ce n’est pas tout…

Verratti avec Messi ?