Le PSG veut l’éjecter, tout est relancé ?

Arnaud De Kanel

Recruté à prix d'or l'été dernier, Hugo Ekitike se joint sans contestation possible à la table des multiples déceptions parisiennes de la saison. Le PSG serait même décidé de le vendre lors du prochain mercato mais sa prestation face à Troyes a conquis Christophe Galtier et elle pourrait donc relancer la question de son avenir.

L'aventure d'Hugo Ekitike avec le PSG tourne au fiasco. L'attaquant prêté avec option d'achat par le Stade de Reims sera officiellement un joueur parisien en fin de saison. Mais voilà que les dirigeants n'en voudraient déjà plus. Il ne lui restait plus que quatre matchs pour les faire changer d'avis et il a plutôt bien saisi sa première chance.

Ekitike n'est pas dans les plans du PSG

Comme révélé par L'Equipe dimanche matin, Hugo Ekitike pourrait déjà s'en aller cet été. Le PSG ne compterait pas sur lui pour la prochaine saison. Néanmoins, il peut encore espérer retrouver du crédit en se montrant lors des derniers matchs. D'ailleurs, sa prestation face à l'ESTAC a bien plu à Christophe Galtier.

«Il a eu cette opportunité et l’a très bien saisi»