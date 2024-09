Surprise, le mercato n’est pas fini pour l’OM !

Axel Cornic

Après avoir offert plus d’une dizaine de renforts à Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille doit encore régler un chantier de taille. Plusieurs indésirables sont encore au club et il sera important de profiter de la fermeture décalée du mercato dans d’autres pays, afin de pouvoir trouver des solutions au plus vite.

C’était un mercato très agité à Marseille, où l’on a voulu frapper fort pour lancer le nouveau projet autour de Roberto De Zerbi. Mais il va désormais falloir dégraisser l’effectif, avec des joueurs qui ne semblent avoir plus leur place à l’OM, comme Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Azzedine Ounahi.

Ounahi à l’Olympiakos ?

Et c’est justement la situation de ce dernier qui pourrait évoluer ! Placé dans le loft, on ne l’a plus vu porter le maillot de l’OM depuis mai 2024, lors de la demi-finale retour de Ligue Europa contre l’Atalanta. Il n’a pas joué une minute pour De Zerbi, mais d’après le média marocain Le360 Sport, Azzedine Ounahi serait suivi du côté de la Grèce !

Ça pourrait aller très vite

L’Olympiakos aurait en effet l’intention de s’offrir les services du milieu de terrain de l’OM, mais également de son coéquipier en sélection Hakim Ziyech. La fermeture du mercato en Grèce aura lieu le 11 septembre, mais une chose pourrait accélérer les choses, puisque le club du Pirée souhaiterait inscrire les deux joueurs dans la liste pour la Ligue Europa... qui devra être livrée ce mercredi 4 septembre au plus tard !